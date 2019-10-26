Брестскому «Динамо» достаточно набрать 7 очков в 4 матчах, чтобы выиграть чемпионат

Источник материала: Tribuna.com

Завершился 26-й тур чемпионата Беларуси. Брестское «Динамо» обыграло «Гомель» (2:1), а «Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью.

Таким образом, отрыв брестчан от БАТЭ и «Шахтера» вырос до 9 очков. Отметим, что у БАТЭ есть матч в запасе, который борисовчане проведут 30 октября против «Дняпра».

Для того, что бы стать чемпионом брестскому «Динамо» достаточно набрать 7 очков в 4 матчах.

Напомним, в случае равенства очков после последнего тура, будет сыгран «золотой матч».

В заключительных турах «Динамо» сыграет дома с «Шахтером», на выезде против «Ислочи», дома с «Витебском» и в гостях у минского «Динамо».