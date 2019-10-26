Крэйг Вудкрофт: «Считаю, что сегодня мы сражались с чем-то большим, чем с командой оппонента»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Это была захватывающая игра. Конечно, я расстроен результатом. Считаю, что сегодня мы сражались с нечто большим, чем с командой оппонента. Тем не менее, «Салават» – это отличная команда, с ними всегда тяжело играть.

У нас были моменты, но мы их не смогли реализовать. То, что мы заработали очко против такой сильной команды, для того положения, в котором мы находится сейчас — это уже шаг вперед», — сказал Вудкрофт.