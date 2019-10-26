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Крэйг Вудкрофт: «Считаю, что сегодня мы сражались с чем-то большим, чем с командой оппонента»
27.10.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
«Это была захватывающая игра. Конечно, я расстроен результатом. Считаю, что сегодня мы сражались с нечто большим, чем с командой оппонента. Тем не менее, «Салават» – это отличная команда, с ними всегда тяжело играть.
У нас были моменты, но мы их не смогли реализовать. То, что мы заработали очко против такой сильной команды, для того положения, в котором мы находится сейчас — это уже шаг вперед», — сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
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