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Крэйг Вудкрофт: «Считаю, что сегодня мы сражались с чем-то большим, чем с командой оппонента»

27.10.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Это была захватывающая игра. Конечно, я расстроен результатом. Считаю, что сегодня мы сражались с нечто большим, чем с командой оппонента. Тем не менее, «Салават» – это отличная команда, с ними всегда тяжело играть.

У нас были моменты, но мы их не смогли реализовать. То, что мы заработали очко против такой сильной команды, для того положения, в котором мы находится сейчас — это уже шаг вперед», — сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
 
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