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Артем Демков: «Есть ощущение, что находимся не на своем месте. Мы не должны здесь быть»

27.10.2019 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Артем Демков прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

– Ведем в счете, а потом расслабляемся. Уже не первый матч играем так. Снова [подвело] меньшинство. То же самое.

– Расслабляетесь или, может быть, физически не хватает на все 60 минут?

– Психологически. Физически супер. А психологически почему-то успокаиваемся. Непонятно.

– Две минуты играли 5 на 3, но не реализовали.

– Такие моменты надо реализовывать. Не удалось.

– Что позитивного можно найти в сегодняшней игре?

– Позитивное? Мы боролись. Всегда это делаем. Мы боремся, стараемся, знаем, какая у нас ситуация – имею в виду не таблицу, а серию поражений. Конечно же, хотим ее сломать. Смотрим видео настраиваемся. Позитивный момент в том, что никогда не сдаемся. Но, ведя в счете, вот так успокаиваемся. Была большая нацеленность на ворота, закрывали голкипера, но не получилось реализовать.

– Впереди выездная серия – придется еще сложнее.

– Ну что поделать. Нигде не бывает [легко]: ни дома, ни на выезде. Все команды сильные: и последнее место, на первое. Настраиваемся на всех. Продолжаем играть дальше.

– Вы забросили крутую шайбу. Какие были эмоции?

– Наконец-то мне дали эту передачу сходу :). Меня давно наигрывали на этой позиции, но шайба не доходила: то закрыт, то разыгрывали немножко по-другому. Попал хорошо. Доволен, конечно. При том счет стал 2:0 – обеспечили такой небольшой задел. Плохо, конечно, что не удержали преимущество.

– Через несколько минут могла быть такая же вторая.

– Да, ребята все прекрасно сделали. Но такие моменты надо было реализовывать. Угол было открыт, вроде шла впритирку, но вратарь здорово сыграл.

– «Салават» и рижское «Динамо» – одни из худших команд лиги по реализации большинства. Но сегодня пропустили две шайбы в меньшинстве, одну – в пятницу. Почему?

– Надо лучше работать над меньшинством. Обе пятерки играют нормально. Ребята выполняют свою работу, но нужно больше концентрации. Зная какое место у нас по нейтрализации меньшинства и как мы играем, нужно больше акцентировать на этом внимание.

– Третью игру подряд «Динамо» создало много моментов, но не смогло реализовать. Это сильно бьет морально?

– Конечно. Понимаете, все команды высокого уровня – реализация моментов имеет высокое значение. Потом этих возможностей может и не быть. Когда после заброшенной шайбы у меня возник момент, его нужно было реализовывать. Мастерство… Реализуй я момент, отрыв был бы еще больше. Я очень расстроился.

– Как атмосфера в раздевалке?

– Нормальная. Перед матчами и во время них все выкладываются, не думая о поражениях. Когда уступаешь, эмоции после игры бешеные такие. Ты злой-злой. Нужно остыть, проанализировать, забыть поражения и дальше идти вперед. В команде нормальная атмосфера.

– Что после таких матчей говорят тренеры?

– Ничего не говорят.

– Сейчас «Динамо» находится на своем месте? Или есть ощущение…

– … конечно, есть ощущение, что находимся не на своем месте. Мы не должны здесь быть, – сказал Демков.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Артем Демков прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
 
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