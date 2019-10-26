Тедеско о контратаках «Спартака»: «Ман Сити» и «Барса» тоже много забивают с быстрых атак»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Доменико Тедеско после разгромной победы над «Локомотивом» (3:0) рассказал, какую игру хочет видеть в исполнении своей команды, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

– «Спартак» забил три гола с контратак. Вы планируете делать на них ставку?

– Безусловно, сегодня были проблемы со владением мячом. «Локомотив» нас часто накрывал, нам нужно работать над тем, чтобы лучше открываться, находить позиции. Сегодня были моменты, когда мы делали слишком много касаний – и шла потеря.

Что касается стиля, то нужно играть сбалансированно. Нужно грамотно использовать оба элемента: и позиционные атаки, и контратаки.

Если вы посмотрите на «Манчестер Сити» и «Барселону», которые проводят матчи с большим процентом владения мячом, то увидите, что они тоже забивают много голов после быстрых атак. Это очень важная часть игры, – сказал Тедеско.