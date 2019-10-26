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Тедеско о контратаках «Спартака»: «Ман Сити» и «Барса» тоже много забивают с быстрых атак»
27.10.2019 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– «Спартак» забил три гола с контратак. Вы планируете делать на них ставку?
– Безусловно, сегодня были проблемы со владением мячом. «Локомотив» нас часто накрывал, нам нужно работать над тем, чтобы лучше открываться, находить позиции. Сегодня были моменты, когда мы делали слишком много касаний – и шла потеря.
Что касается стиля, то нужно играть сбалансированно. Нужно грамотно использовать оба элемента: и позиционные атаки, и контратаки.
Если вы посмотрите на «Манчестер Сити» и «Барселону», которые проводят матчи с большим процентом владения мячом, то увидите, что они тоже забивают много голов после быстрых атак. Это очень важная часть игры, – сказал Тедеско.
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