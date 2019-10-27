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«Ливерпуль» не проигрывает в 10 матчах АПЛ этого сезона. Отрыв от «Сити» – 6 очков
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Источник материала:
Tribuna.com
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.
«Красные не проигрывают в Премьер-лиге со старта сезона – девять побед и одна ничья.
«Ливерпуль» набрал 28 очков и сохраняет преимущество над прошлогодним чемпионом Англии «Манчестер Сити» в шесть очков.
«Тоттенхэм» в пяти последних встречах трижды уступил, сыграл вничью и выиграл и с двенадцатью очками идет 11-м в таблице.
- Дата проведения
-
27 октября, 19.30, «Энфилд»
- Голы:
-
0:1 –
1 Кейн,
1:1 –
52 Хендерсон,
2:1 –
75, пенальти Салах.
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90), Салах (Гомес, 85).
Тоттенхэм –
Гассанига, Роуз, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Лукас Моура, 84), Уинкс (Ндомбеле, 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 88), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
- Предупреждения:
-
Сиссоко
(36), Роуз
(37), Ловрен
(50), Александер-Арнолд
(64), Ндомбеле
(72), Милнер
(90).
Таблица Премьер-лиги
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«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.
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