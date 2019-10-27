﻿ «Ливерпуль» не проигрывает в 10 матчах АПЛ этого сезона. Отрыв от «Сити» – 6 очков. 21.by
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«Ливерпуль» не проигрывает в 10 матчах АПЛ этого сезона. Отрыв от «Сити» – 6 очков

27.10.2019 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.

«Красные не проигрывают в Премьер-лиге со старта сезона – девять побед и одна ничья.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и сохраняет преимущество над прошлогодним чемпионом Англии «Манчестер Сити» в шесть очков.

«Тоттенхэм» в пяти последних встречах трижды уступил, сыграл вничью и выиграл и с двенадцатью очками идет 11-м в таблице.

 

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 1 Кейн, 1:1 – 52 Хендерсон, 2:1 – 75, пенальти Салах.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90), Салах (Гомес, 85).
ТоттенхэмГассанига, Роуз, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Лукас Моура, 84), Уинкс (Ндомбеле, 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 88), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Сиссоко (36), Роуз (37), Ловрен (50), Александер-Арнолд (64), Ндомбеле (72), Милнер (90).

Таблица Премьер-лиги

 
 
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«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.
 
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