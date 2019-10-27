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НБА. «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Шарлотт» и другие матчи
27.10.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Оклахома-Сити» Криса Пола примет «Голден Стэйт» Стефена Карри. «Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют дома с «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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