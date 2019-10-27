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НБА. «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Шарлотт» и другие матчи

27.10.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Оклахома-Сити» Криса Пола примет «Голден Стэйт» Стефена Карри. «Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют дома с «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Голден Стэйт
Дата проведения
27 октября, 22.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Бруклин
Дата проведения
28 октября, 01.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Даллас – Портленд
Дата проведения
28 октября, 02.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Майами
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Шарлотт
Дата проведения
28 октября, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Я никогда не смотрел НБА. За кого вообще болеть?

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
 
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