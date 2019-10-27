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«Шахтер» – БАТЭ. Матч посетили 3654 зрителя. Это рекордная посещаемость «Строителя» в нынешнем сезоне

27.10.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 26-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» сыграл вничью с БАТЭ (2:2).

Матч на стадионе «Строитель» посетили 3 654.

Это рекордная посещаемость «Шахтера» в нынешнем сезоне.

 
 
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» сыграл вничью с БАТЭ (2:2).
 
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