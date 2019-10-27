Сборная Беларуси вышла в элитный раунд квалификации ЧМ-2020

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по мини-футболу вышла в элитный раунд отбора.

В заключительном матче подгруппы Италия обыграла Венгрию. Беларусь уже не опустится ниже 2-го места, даже если уступит Англии.

Положение команд: Италия – 7 очков (3 игры), Беларусь – 4 (2), Венгрия – 3 очка (3), Англия – 0 (2)

Жеребьевка элитного раунда пройдет 7 ноября 2019 года, а игры – с 28 января по 2 февраля 2020 года.

Четыре победителя элитного раунда выходят в финальную стадию. Четыре вторых места сыграют в стыковых матчах.