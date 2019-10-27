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Алексей Бага: «Интерес к Шкурину? Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что мы сегодня играли с Солигорском»
27.10.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отказался комментировать информацию об интересе клуба к Илье Шкурину.
- Правда ли, что БАТЭ активно интересуется Шкуриным?
– Ничего не могу сказать по поводу Шкурина, потому что мы сегодня играли с Солигорском, – сказал Бага.
Напомним, нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин с 17-ю мячами возглавляет список бомбардиров.
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Алексей Бага: «Интерес к Шкурину? Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что мы сегодня играли с Солигорском»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отказался комментировать информацию об интересе клуба к Илье Шкурину.
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