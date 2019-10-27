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Алексей Бага: «Интерес к Шкурину? Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что мы сегодня играли с Солигорском»

27.10.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отказался комментировать информацию об интересе клуба к Илье Шкурину.

- Правда ли, что БАТЭ активно интересуется Шкуриным?

– Ничего не могу сказать по поводу Шкурина, потому что мы сегодня играли с Солигорском, – сказал Бага.

Напомним, нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин с 17-ю мячами возглавляет список бомбардиров.

 

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отказался комментировать информацию об интересе клуба к Илье Шкурину.
 
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