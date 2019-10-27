Сергей Ташуев: «Нормальный результат в копилочку белорусского футбола»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча против БАТЭ (2:2).

– Стратегически важная игра была для обеих команд. И нам три очка нужны были, и БАТЭ. И всe вылилось в пользу третьей команды. Ничья, конечно, в пользу Бреста, но в любом случае матч получился боевой и мы пытались вырвать три очка, и соперник пытался. Хватало и разумных действий, хватало и нервозности, борьбы за инициативу и у нас, и у БАТЭ. Такая игра боевая двух для белорусского чемпионата команд самобытных. Считаю, главное, что болельщики получили удовольствие, а мы будем оценивать дальше, что получилось. Что получилось в двух словах: боевая ничья двух нормальных футбольных клубов.

- Предполагали, что Януш настолько удачно выйдет на замену?

– Весь сезон выходит (улыбается). Без предположений, как есть так и есть. Дал голевой, забил.

- Если абстрагироваться от борьбы за золото, а в борьбе за серебро, учитывая ход матча, ничья не самый плохой результат?

– Ну самый плохой поражение. А ничья может удовлетворить в том плане, что игра в плане напряженности смотрибельна. Я не говорю, что там футбол какой-то феерический, витиеватый. Были и такие атаки и такие, борьбы много, эмоций. Я повторяю: мы играем для болельщиков, поэтому удовлетворение от того, что болельщики получили удовольствие, есть. От счета, ну как? Если бы мы загнали БАТЭ в штрафную, тогда мы огорчались бы, а так игра такая, туда-сюда, на качелях, поэтому нормальный результат в копилочку белорусского футбола, – сказал Ташуев.