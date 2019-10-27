Алексей Бага: «Если учесть, как складывалась игра, вели два раза в счете, могли увезти больше, чем ничью, но это футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился эмоциями после игры с «Шахтером» (2:2).

– Достаточно контактная вязкая игра. Много борьбы, единоборств, эмоций. В общем-то как и должно быть, когда играют лидеры таблицы, лидеры по игре, по всему. К сожалению, в игре, в которой нам больше ничьи не удалось раздобыть. Есть небольшое сожаление, если учесть, как складывалась игра, вели два раза в счете, могли увезти больше, чем ничью, но это футбол, поэтому на табло 2-2.

- Что случилось с Яблонским?

– Яблонский после «Гомеля» три дня выпал из тренировочного процесса. Дискомфорт был в задней поверхности, не тренировался с командой, поэтому, если учитывать, что через два дня нам играть перенесенную игру с Могилевом, нужен наверняка здоровый Яблонский, решено было сегодня не переодевать его и не использовать.

- Алексей Анатольевич, если не секрет, какое сейчас настроение и атмосфера в раздевалке?

– Я уже в начале сказал, что, учитывая как складывалась игра, могли вести больше, могли победить. Естественно, противостояла нам сильная команда, но имеем то, что имеем. Коли ехали сюда и ситуация подталкивала играть на победу и ее не добыли, то разумеется, настроение соответствующее, поэтому не есть хорошо для нас, но, как бы банально это не звучало, жизнь продолжается, это спорт, это футбол.

- Следующий матч с «Дняпром». Команда в принципе неплохо играет, как считаете, насколько тяжело будет победить?

– Тяжело со всеми. «Днепр» интересно работает не первый год уже, интересно играет, по-разному играет. Плюс к тому же команде нужно выбираться из дна турнирной таблицы, соответственно, будет тяжело, также учитывая сегодняшнюю тяжелую энергозатратную игру в эмоциональном плане и физическом. И результаты последние «Дняпра» показывают, что с ними никому просто не бывает, – сказал Бага.