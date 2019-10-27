Крэйг Вудкрофт: «К сожалению, пока лидеры лишь забирают ветер из наших парусов. Они должны взять на себя ответственность и повести остальных за собой»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об игре лидеров команды.

- Как оцените домашнюю серию, в которой команда набрала лишь одно очко?

– Глупый вопрос. Как думаете, каковы мои мысли? Никаких вечеринок в голове нет – мы не будем отмечать окончание серии. Мы очень плохо выступили дома, поэтому должны продолжать работу и искать путь, как побеждать в каждом матче. А для этого нужно оставаться профессионалом и на 60 минут вложить себя в игру полностью. Никто не может даже одну смену отработать не на полную мощность. И команда об этом прекрасно знает.

Сегодня сказали ребятам, что нужно играть так, словно это последний матч. И быть готовым пожертвовать собой ради победы. К сожалению, соперник был очень хорош, и взять два очка не получилось.

- Третий матч подряд «Динамо» забрасывает первым, но упускает преимущество. Причина в психологии или в чем-то другом?

– Нет. В любой игре есть ключевой момент, когда ты ожидаешь, что топовые хоккеисты поведут за собой. К сожалению, пока лидеры лишь забирают ветер из наших парусов, а дальше все идет так, как вы сами заметили.

Сегодня мы играли против одного из лидеров КХЛ. Мы сыграли 2:2 в основное время. Вижу в зале много грустных лиц. Но давайте вспомним, что за команда «Салават» и сравним ее с нашей. Поражение в овертайме – хороший результат для нашей команды.

В прошлом матче мы показали хороший хоккей против Риги, но, к сожалению, не получили в награду очки. С «Барысом» тоже хорошо играли, но уступили по буллитам. Лишь матч с «Торпедо» можно выбросить из головы – это было наше худшее выступление в сезоне.

У нас есть игра, но мы продолжаем учиться. Процесс продолжается. Мы в небольшом пике, но, надеюсь, вскоре мы выберемся.

- Сегодня много играл Никита Крыскин. Как оцените его игру и действия других хоккеистов, которые недавно пополнили команду?

– Крыскин смотрелся хорошо и получил большой айстайм. Он заслуживает похвалы за свою работу, ведь совсем недавно он выступал в экстралиге, где скорости гораздо ниже. Сегодня нам противостояла одна из самых быстрых команд КХЛ. Иногда скорость «Салавата» была выше скорости мышления Никиты, но, тем не менее, он приспособился к этим скоростям.

Дадонов – хороший и физически крепкий игрок с отличным катанием. Сегодня я поместил его к примерно таким же игрокам Александру Китарову и Александру Когалеву. У них были свои задачи. Одна из них – забрасывать шайбу глубоко в зону соперника и прессинговать защитников. При этом действовать нужно было как можно проще. Они с этой задачей прекрасно справились. Евгений продемонстрировал желание играть и выполнять тренерскую установку.

Эти хоккеисты присоединились к нам совсем недавно. Наша задача – развивать этих игроков и делать так, чтобы они привыкали к нашим тактическим схемам. Между КХЛ и экстралигой огромная разница в скоростях – несколько световых лет.

Что касается Егора Гайнетдинова, то сегодня он не справился именно со скоростями. Он терялся и не мог нащупать уверенность. Именно поэтому я поменял его в середине матча на Павловича. Егор не всегда справлялся с непрофильными обязанностями в своей зоне. Я не хотел, чтобы он ошибся в защите и стал виновником одной из шайб.

- Команде не хватает Тему Пулккинена. Вам не кажется, что сейчас в ростере нет игрока, который даже наполовину сможет заменить финна?

– Не совсем согласен с такой постановкой вопроса. Это не совсем корректно к другим нашим хоккеистам. Я подойду к этому вопросу с другой стороны.

Пулккинен – это наше оружие. Тему может активно действовать против любой команды. Но сейчас его нет. Нам надой найти способы воспользоваться другими нашими оружиями. Но мы пока не нашли решения.

Пулккинен создает голы и моменты – и это успокаивает команду, имеет позитивное влияние на других хоккеистов. Сейчас все наши игроки серьезно настроены на матчи, крепко держат клюшки в руках, находятся на взводе, готовы грызть лед. Но этого не получается. Иногда в игре нужно быть настойчивым, но спокойным. Добиться такого настроения помогал Пулккинен. Это его суперспособность, которой нам не хватает.

- После матча с Ригой вы сказали, что лидеры не оправдывают надежд. Нужно ли еще команде усиление легионерами или этот состав может вывести команду из пике?

– Наши лидеры должны взять на себя ответственность и повести остальных за собой. На то они и лидеры. Если у тебя большой айстайм, тогда показывай, почему ты его заслужил! Это же касается не только айстайма, но и контрактов. Если у тебя большой контракт, тогда от тебя ждут большего. И такая ситуация в любой работе – не только в хоккее.

Лидеры должны влиять и на наших многочисленных молодых игроков. Молодежь однажды может подумать: «Я играю в КХЛ в хорошей команде». И остановится на этом! Такого не должно быть. Молодые всегда должны быть под прессингом. В то же время молодые должны прессинговать более старших ребят. Каждый игрок должен понимать, что он должен быть лучше других, чтобы не потерять место в составе. Конкуренция и дает результат, – сказал Вудкрофт.