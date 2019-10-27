Егор Филипенко: «Нужно постараться не опускать руки, пока сохраняем хотя бы математические шансы на чемпионство»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился эмоциями после матча с «Шахтером» (2:2).

«Понятно, что эта ничья – в пользу брестского «Динамо». Такой результат сродни поражению, все расстроены. В целом игра была равной, но команда уровня БАТЭ, дважды ведя в счете, должна доводить дело до победы.

Матч не самый яркий, с обилием борьбы – на кону стояло очень многое. Обе команды старались, бились. Наверное, мы пропустили не самые обязательные мячи. При «стандарте» играют каждый с каждым – упустили чуть-чуть соперника. А в эпизоде с первым голом хозяев я мог бы действовать получше: попал в Януша, которому мяч отскочил вперед. Футбол состоит из ошибок, где-то недоработали. Но аналогичная ситуация и со взятиями ворот «Шахтера». Там уже солигорчане недосмотрели – и получили.

Что дальше? Нужно постараться не опускать руки, пока сохраняем хотя бы математические шансы на чемпионство. В истории БАТЭ есть яркий пример: в 2002 году отставание от «Немана» за несколько туров до финиша составляло семь очков. Тем не менее сезон завершился «золотым» матчем. Правда, чтобы надеяться на повторение подобного, впредь нельзя терять очки», – сказал Филипенко.