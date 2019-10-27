ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Егор Филипенко: «Нужно постараться не опускать руки, пока сохраняем хотя бы математические шансы на чемпионство»

27.10.2019 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился эмоциями после матча с «Шахтером» (2:2).

«Понятно, что эта ничья – в пользу брестского «Динамо». Такой результат сродни поражению, все расстроены. В целом игра была равной, но команда уровня БАТЭ, дважды ведя в счете, должна доводить дело до победы.

Матч не самый яркий, с обилием борьбы – на кону стояло очень многое. Обе команды старались, бились. Наверное, мы пропустили не самые обязательные мячи. При «стандарте» играют каждый с каждым – упустили чуть-чуть соперника. А в эпизоде с первым голом хозяев я мог бы действовать получше: попал в Януша, которому мяч отскочил вперед. Футбол состоит из ошибок, где-то недоработали. Но аналогичная ситуация и со взятиями ворот «Шахтера». Там уже солигорчане недосмотрели – и получили.

Что дальше? Нужно постараться не опускать руки, пока сохраняем хотя бы математические шансы на чемпионство. В истории БАТЭ есть яркий пример: в 2002 году отставание от «Немана» за несколько туров до финиша составляло семь очков. Тем не менее сезон завершился «золотым» матчем. Правда, чтобы надеяться на повторение подобного, впредь нельзя терять очки», – сказал Филипенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился эмоциями после матча с «Шахтером» (2:2).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Франсис Паре: «Ситуация действительно стала очень негативной. Не помню, случалось ли у меня такое в карьере. Но восемь поражений подряд – это очень плохо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика