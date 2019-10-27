Юлиус Сзоке: «Мы еще с БАТЭ будем бороться за второе место. Для меня, например, серебряные медали будут хорошим результатом»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Юлиус Сзоке считает, что борьба за чемпионство закончилась.

– Команды показали хорошую игру, поэтому жалко, что завершилась борьба за чемпионство. Все равно мы будем играть, хотим победить в оставшихся матчах, в том числе в Бресте. Как настраиваться, когда фактически нет шансов на золото? Так мы еще с БАТЭ будем бороться за второе место. Для меня, например, серебряные медали будут хорошим результатом. Так что за мотивацию я не опасаюсь, – сказал Сзоке.