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Юлиус Сзоке: «Мы еще с БАТЭ будем бороться за второе место. Для меня, например, серебряные медали будут хорошим результатом»
28.10.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Юлиус Сзоке считает, что борьба за чемпионство закончилась.
– Команды показали хорошую игру, поэтому жалко, что завершилась борьба за чемпионство. Все равно мы будем играть, хотим победить в оставшихся матчах, в том числе в Бресте. Как настраиваться, когда фактически нет шансов на золото? Так мы еще с БАТЭ будем бороться за второе место. Для меня, например, серебряные медали будут хорошим результатом. Так что за мотивацию я не опасаюсь, – сказал Сзоке.
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Юлиус Сзоке: «Мы еще с БАТЭ будем бороться за второе место. Для меня, например, серебряные медали будут хорошим результатом»
Полузащитник «Шахтера» Юлиус Сзоке считает, что борьба за чемпионство закончилась.
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