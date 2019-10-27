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«Чемпионат»: Скабелка – 6-й в рейтинге тренеров КХЛ, Вудкрофт – предпоследний

28.10.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

1 (2). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

2 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (7). Николай Заварухин («Сибирь»)

4 (3). Михаил Кравец («Витязь»)

5 (5). Боб Хартли («Авангард»)

6 (6). Андрей Скабелка («Барыс»)

7 (8). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

8 (10). Олег Знарок («Спартак»)

9 (4). Сергей Светлов («Адмирал»)

10 (11). Илья Воробьёв («Металлург»)

11 (12). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

12 (9). Дэвид Немировски («Торпедо»)

13 (13). Александр Гулявцев («Амур»)

14 (16). Владимир Крикунов («Динамо» М)

15 (18). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

16 (-). Майк Пелино («Локомотив»)

17 (15). Алексей Кудашов (СКА)

18 (17). Андрей Разин («Северсталь»)

19 (19). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

20 (23). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

21 (14). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

22 (24). Леонид Береснев (ХК «Сочи»)

23 (22). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

24 (20). Петерис Скудра («Трактор»).

 
 
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент.
 
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