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«Локомотив» подписал полноценный контракт с 40-летним Андреем Марковым
28.10.2019 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Андрей Марков заключил полноценный контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба
Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Ранее игрок находился в команде на просмотровом контракте, но не провел ни одного матча в составе клуба.
В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс».
В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+13». В 4 играх плей-офф результативными действиями не отметился.
В декабре Маркову исполнится 41 год.
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