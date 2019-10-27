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«Локомотив» подписал полноценный контракт с 40-летним Андреем Марковым

28.10.2019 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Андрей Марков заключил полноценный контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба КХЛ.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Ранее игрок находился в команде на просмотровом контракте, но не провел ни одного матча в составе клуба.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс». 

В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+13». В 4 играх плей-офф результативными действиями не отметился.

В декабре Маркову исполнится 41 год.

 
 
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Защитник Андрей Марков заключил полноценный контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба КХЛ.
 
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