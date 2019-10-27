Евгений Яблонский: «БАТЭ останется и остается лучшим клубом Беларуси, и долго кому-то придется доказывать, чтобы так не считали»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился мнением о том, как складываются дела у команды в этом сезоне.

«БАТЭ останется и остается лучшим клубом Беларуси, и долго кому-то придется доказывать, чтобы так не считали.

Я еще сделал шаг вперед в своей карьере, в своей игре. С каждым годом стараюсь прогрессировать, делать работу над ошибками. В плане игры, да, я прибавил. Каждый футболист стремится выступать все лучше и лучше. Я этому рад, что я делаю шаг вперед.

Мы каждый год думаем, что будет хорошая конкуренция. И этот год не исключение. У «Динамо» Брест сейчас хорошие финансы. Они хороших игроков пригласили. Также это делает каждый год и «Шахтер». Мы ожидали, что будет хорошая конкуренция. И этот год это показывает», – сказал Яблонский в эфире « Беларусь 5 ».