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Евгений Яблонский: «БАТЭ останется и остается лучшим клубом Беларуси, и долго кому-то придется доказывать, чтобы так не считали»

28.10.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился мнением о том, как складываются дела у команды в этом сезоне.

«БАТЭ останется и остается лучшим клубом Беларуси, и долго кому-то придется доказывать, чтобы так не считали.

Я еще сделал шаг вперед в своей карьере, в своей игре. С каждым годом стараюсь прогрессировать, делать работу над ошибками. В плане игры, да, я прибавил. Каждый футболист стремится выступать все лучше и лучше. Я этому рад, что я делаю шаг вперед.

Мы каждый год думаем, что будет хорошая конкуренция. И этот год не исключение. У «Динамо» Брест сейчас хорошие финансы. Они хороших игроков пригласили. Также это делает каждый год и «Шахтер». Мы ожидали, что будет хорошая конкуренция. И этот год это показывает», – сказал Яблонский в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился мнением о том, как складываются дела у команды в этом сезоне.
 
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