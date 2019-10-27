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Владислав Еременко: «У нас есть хорошие молодые игроки. Может, в Беларуси их неправильно используют»

28.10.2019 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Владислав Еременко поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в Беларуси.

- Согласен, что ты, Мартынов, Протас и другие сделали неплохую рекламу белорусским хоккеистам? Теперь в юниорских лигах Канады на нас обращают внимание. Например, Соловьев, Пинчук, Оксентюк летом уехали туда.

– Доля правды в этом есть. До нас там играло очень мало белорусов. Помогла федерация. Мы слетали на турнир U16 в Калгари, это очень помогло, поскольку там было много скаутов. Когда приезжает сборная, у них [скаутов] есть шанс выцепить хорошего хоккеиста, качественного «импорта». Мы себя неплохо показали, клубы заинтересовались. Это большой шаг вперед.

- У нас много упрекают молодежь. Мол, ее нет. Думаю, ты не согласен.

– Да, не согласен. Посмотрите на юниорские канадские лиги – это лучшая [молодежная] лига в мире. По сути, это юниорская НХЛ. Там много наших ребят на лидирующих позициях, они забивают, отдают передачи. У нас есть хорошие молодые игроки. Может, в Беларуси их неправильно используют, или другой подход в стране, – сказал Еременко.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Владислав Еременко поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в Беларуси.
 
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