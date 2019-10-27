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Владислав Еременко: «У нас есть хорошие молодые игроки. Может, в Беларуси их неправильно используют»
28.10.2019 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
- Согласен, что ты, Мартынов, Протас и другие сделали неплохую рекламу белорусским хоккеистам? Теперь в юниорских лигах
– Доля правды в этом есть. До нас там играло очень мало белорусов. Помогла федерация. Мы слетали на турнир U16 в
- У нас много упрекают молодежь. Мол, ее нет. Думаю, ты не согласен.
– Да, не согласен. Посмотрите на юниорские канадские лиги – это лучшая [молодежная] лига в мире. По сути, это юниорская
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Владислав Еременко: «У нас есть хорошие молодые игроки. Может, в Беларуси их неправильно используют»
Защитник минского «Динамо» Владислав Еременко поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в Беларуси.
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