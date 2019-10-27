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Бывший директор «Гомеля» Поболовец: «В сборную вызвано аж 5 вратарей и лишь 3 нападающих. В расширенный состав Шкурин попасть был обязан»

28.10.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец поделился мнением о невызове нападающего «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в сборную Беларуси.

«Нельзя так. Парень забил 17 мячей. Больше за 25 лет забивали от силы в паре сезонов. В расширенный состав Шкурин попасть был обязан! Я хорошо относился к Мархелю на момент назначения, но вот эти обидки не красят его совершенно...

Это выглядит показательной поркой еще и по причине того, что вызвано аж 5 (!!!) вратарей и лишь 3 нападающих... Грустно. С таким подходом нам ничего не светит. Ни сейчас, ни в перспективе», – написал Поболовец в своем Twitter.

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Теги: Гомель
 
 
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Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец поделился мнением о невызове нападающего «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в сборную Беларуси.
 
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