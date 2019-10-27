Николай Ходасевич: «Неужели «Динамо» Брест завалится на финише, чтобы после игры с «Витебском» не праздновать чемпионство. В это сложно поверить»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич считает, что «Динамо» Брест станет чемпионом.

«Очередная тяжелая игра «Динамо» Брест на этой дистанции. Понятно, что Бресту надо умудриться сыграть таким образом, чтобы разбазарить это чемпионство.

Календарь просто посмотрите: домашняя игра с «Шахтером», выездной матч против «Ислочи», домашняя игра против «Витебска» и выездной матч против минского «Динамо». Неужели этот коллектив может завалиться на бок на финишной дистанции, чтобы после игры с «Витебском» не праздновать домашнее чемпионство. Но в это уже сложно поверить. Особенно, глядя на то, как выступают конкуренты.

И поэтому наиболее актуальной сейчас задачей для клуба и актуальной темой для всех нас становится подготовка брестского «Динамо», а это клуб единственный и первый, который начал готовиться заранее к следующему сезону, подразумевая, что точно будут еврокубки и, скорее всего, это будут еврокубки в виде Лиги чемпионов. Поэтому стали появляться слухи и подписания новых игроков на более серьезные задачи», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала .

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