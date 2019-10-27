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Хавбек «Пармы» Скоццарелла и игрок «Сассуоло» Маньянелли дисквалифицированы за богохульство
28.10.2019 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дисциплинарный комитет Серии А наказал хавбека «Пармы» Маттео Скоццареллу и полузащитника
Инциденты, по итогам которых их дисквалифицировали, произошли в матчах 9-го тура Серии А между
В ходе этих встреч Скоццарелла и Маньянелли позволяли себе богохульные высказывания. В частности, они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.
Игроки пропустят по 1 матчу Серии А. Таким образом, Скоццарелла не сможет сыграть в игре 10-го тура чемпионата против «Вероны», а Маньянелли – против «Фиорентины».
Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Серии А. Ранее за богохульство был дисквалифицирован хавбек «Удинезе» Роландо Мандрагора. Он также пропустил один матч чемпионата.
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Дисциплинарный комитет Серии А наказал хавбека «Пармы» Маттео Скоццареллу и полузащитника «Сассуоло» Франческо Маньянелли за богохульство.
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