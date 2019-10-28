Николай Ходасевич: «Если минское «Динамо» останется в собственности Мингорисполкома, то это будет худший вариант»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что минское может остаться в собственности Мингорисполкома.

«Минское – главная тема прошлой недели, потому что там «Санта-Барбара» развернулась. Под кого же попадет этот клуб? И столько новостей, и вроде как последняя — что ни под кого он попадать не будет, а останется в собственности Мингорсполкома как есть, но ему будут помогать финансово спонсоры. Мне кажется, это худший вариант развития событий. Объясню сейчас почему.

Мы говорили, как выстраивается солигорский «Шахтер». Как он себя чувствует, когда наемные руководители решают спортивные дела или любые другие. К чему это приводит? Ни к чему, по сути. Потому что первого ответственного... Ну, себя же бить по рукам за то, что ты неправильно что-то сделал, это глупо. Можно заниматься самокопанием, но зачем? Это лишнее, это всего лишь футбол, всего лишь игра.

И если в этой же ситуации «Шахтера», жодинского «Торпедо» окажется минское «Динамо» вдолгую, это тоже будет, ну, такое, понимаете? Потому что минское «Динамо» — это бренд. И если есть хоть маленькая возможность, чтобы этим брендом управляли классные менеджеры или классная команда менеджеров, которая была бы мотивирована, и над которой стоял бы человек, который бы напрямую был бы заинтересован, куда уходят деньги и почему, это хотя был бы взгляд в будущее. Толковый, нормальный, со спросом с тех людей, которых нанимают.

А если все останется в таком полуколхозном, извините за грубость, виде… Ну, вот кто-то, мы здесь, этого взяли, этого подписали (бюджет, кстати, планируется хороший), и вот с этим поплывем, а затем, если что, поменяем... Наверное, здесь больших перспектив нет.

Поэтому, мне кажется, что собственник и «Динамо» в частных руках — это был бы оптимальный вариант развития событий. Насколько он возможен, я не знаю. Но до конца этого года все должно определиться», – сказал Ходасевич.