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Николай Ходасевич: «Если минское «Динамо» останется в собственности Мингорисполкома, то это будет худший вариант»
28.10.2019 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что минское
«Минское
Мы говорили, как выстраивается солигорский «Шахтер». Как он себя чувствует, когда наемные руководители решают спортивные дела или любые другие. К чему это приводит? Ни к чему, по сути. Потому что первого ответственного... Ну, себя же бить по рукам за то, что ты неправильно что-то сделал, это глупо. Можно заниматься самокопанием, но зачем? Это лишнее, это всего лишь футбол, всего лишь игра.
И если в этой же ситуации «Шахтера», жодинского «Торпедо» окажется минское «Динамо» вдолгую, это тоже будет, ну, такое, понимаете? Потому что минское «Динамо» — это бренд. И если есть хоть маленькая возможность, чтобы этим брендом управляли классные менеджеры или классная команда менеджеров, которая была бы мотивирована, и над которой стоял бы человек, который бы напрямую был бы заинтересован, куда уходят деньги и почему, это хотя был бы взгляд в будущее. Толковый, нормальный, со спросом с тех людей, которых нанимают.
А если все останется в таком полуколхозном, извините за грубость, виде… Ну, вот кто-то, мы здесь, этого взяли, этого подписали (бюджет, кстати, планируется хороший), и вот с этим поплывем, а затем, если что, поменяем... Наверное, здесь больших перспектив нет.
Поэтому, мне кажется, что собственник и «Динамо» в частных руках — это был бы оптимальный вариант развития событий. Насколько он возможен, я не знаю. Но до конца этого года все должно определиться», – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Если минское «Динамо» останется в собственности Мингорисполкома, то это будет худший вариант»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что минское «Динамо» может остаться в собственности Мингорисполкома.
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