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Бушма стал первым вратарем, который добрался до рубежа 125 матчей на ноль

29.10.2019 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Торпедо»-БелАЗ» Владимир Бушма первым среди голкиперов добрался до рубежа 125 «сухих» матчей в чемпионатах (в 293 поединках).

118 раз играл «на ноль» Александр Сулима (319), 107 — Александр Федорович (247), 102 — Владимир Селькин (232).

 
 
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Вратарь «Торпедо»-БелАЗ» Владимир Бушма первым среди голкиперов добрался до рубежа 125 «сухих» матчей в чемпионатах (в 293 поединках).
 
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