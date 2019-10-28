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Бушма стал первым вратарем, который добрался до рубежа 125 матчей на ноль
29.10.2019 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Торпедо»-БелАЗ» Владимир Бушма первым среди голкиперов добрался до рубежа 125 «сухих» матчей в чемпионатах (в 293 поединках).
118 раз играл «на ноль» Александр Сулима (319), 107 — Александр Федорович (247), 102 — Владимир Селькин (232).
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Вратарь «Торпедо»-БелАЗ» Владимир Бушма первым среди голкиперов добрался до рубежа 125 «сухих» матчей в чемпионатах (в 293 поединках).
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