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«Юность» в последнее время лихорадит. Кажется, «Динамо-Молодечно» воспользуется этим

29.10.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 29 октября, в сильнейшем дивизионе «Париматч-Экстралиги» состоятся четыре матча. Центральным из них станет противостояние в Минске между «Юностью» и «Динамо-Молодечно».

В последнее время столичный клуб прилично лихорадит. Команде Александра Макрицкого в силах обыграть любого соперника в белорусском чемпионате, однако может и потерять очки на ровном месте. Взять хотя бы два недавних матча против «Гомеля», где «Юность» взяла всего один балл. Макрицкий не может объяснить, почему его подопечные так неуверенно играют после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер предпочитает искать проблемы в области психологии, пообещав «серьезно разбираться, разговаривать с хоккеистами». Удастся ли сделать это после последней игры, состоявшейся в субботу, – большой вопрос.

«Динамо-Молодечно» наоборот сейчас находится на подъеме. Команда в последнем матче на выезде обыграла «Шахтер» (3:1) и отдыхала на два дня больше, чем «Юность». Плюс в Молодечно из «Динамо» командировали нападающих Вячеслава Грецкого и Никиту Феоктистова – отличное усиление по меркам «Париматч-Экстралиги».

Поэтому никого не удивит, если во вторник «Юность» потеряет очки на своем льду. Букмекерская компания «Париматч» за фору +1.5 на «Динамо-Молодечно» предлагает коэффициент 1.77. Котировка на то, что гости не проиграют в основное время еще выше – 2.31.

«Юность» в последнее время лихорадит. Кажется, «Динамо-Молодечно» воспользуется этим

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня, 29 октября, в сильнейшем дивизионе «Париматч-Экстралиги» состоятся четыре матча.
 
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