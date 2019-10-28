В воскресенье прошел 5-й юбилейный турнир таэквондо

Источник материала: Клiч Радзiмы

27 октября прошло первенство Шарковщинской ДЮСШ по таэквондо, в программе 5- го юбилейного турнира, посвященного памяти нашего земляка, Героя Советского Союза Романа Степановича Кудрина, который вместе с собратьями по оружию спас мир от фашистской чумы и добыл мир над нашей головой.

Живя мирной жизнью, нам сейчас даже сложно представить, что 78 лет назад после оккупации на наших улицах Шарковщины фашисты сразу же поставили виселицы и только в нашем Шарковщинском районе замучили, расстреляли, повесили или сожгли заживо 2027 мирных жителей – женщин, стариков и детей.

Но наши предки не покорились фашистам, а воевали с ними до победного конца. В этих боях 1100 шарковчан, сражаясь на полях сражений и в партизанских отрядах пожертвовало самым дорогим – своими жизнями, чтобы на улицах Шарковщины не стояли виселицы, чтобы нас не сжигали живьем в наших же домах, чтобы мы могли мирно жить, учиться и работать.

Да, можно сказать, что многие моменты нас сейчас не устраивают в нашей жизни, хотелось бы жить еще лучше, но главное, что мы должны беречь и ценить – это то, что завоевано нашими предками, что мы не воюем и не убиваем друг друга, как это происходит во многих горячих точках планеты.

Сегодня Беларусь не ведет никаких войн. Но нашу мирную жизнь нужно беречь и охранять. Поскольку, к сожалению, в мире по прежнему правит власть военной силы и более сильные государства, в угоду своим корыстным интересам, могут спокойно сбросить бомбы на любую страну, которая не может ответить им тем же, как например, произошло в Югославии.

И если мы не хотим чтобы бомбили нас, если не хотим быть рабами и людьми второго сорта, то тогда мы и наши дети должны быть сильными. Такими, как был Герой Советского Союза, Роман Степанович Кудрин.

Сильный, ловкий, он был заводилой среди сверстников. Упорно занимался спортом. Когда окончил семь классов, поступил в Клинцовское фабрично-заводское училище, чтобы овладеть специальностью слесаря. Учился хорошо, лишь один раз случилось так, что Роман не смог ответить, когда его вызвали к доске. Он стоял, потупив взгляд, растерянный и огорченный. Преподаватель спросил его:

— В чем дело? Почему отсутствовал на занятиях три дня?

— Мать убило… Молнией,- печально ответил он.

Трудно было учиться Роману. Из дому почти никакой поддержки. Питался в столовой училища. Но умел преодолевать трудности и никогда на хныкал.

Эти качества особенно ярко проявились на фронте. В какие только сложные ситуации ни приходилось попадать командиру батальона со своими стрелками, но батальон всегда сражался достойно. Поэтому на его груди красовались медаль «За отвагу», ордена Красной Звезды, Александра Невского, Кутузова третьей степени.

Не один раз Роман Степанович был ранен. Особенно тяжелое ранение получил когда с боями добивали фашистов под городом Лечин в Германии, но не оставил поле боя, продолжал командовать, и его батальон вновь вышел победителем.

После этого боя Роман Степанович надолго попал в госпиталь. Там и застала его весть о том, что за стойкость и мужество ему присвоено высокое звание — Герой Советского Союза.

После войны с 1948 года Роман Степанович жил в Шарковщине, поднимал из руин наш городок, делал все, чтобы наша жизнь стала лучше и достойней.

Вот в честь такого человека мы и проводим наш турнир по таэквондо и учим наше юное поколение быть сильными, уметь преодолевать все жизненные преграды.

Значительную помощь и поддержку в проведении этого турнира оказало районное общественное объединение «Белорусский союз офицеров» во главе с его председателем Валерием Иннокентьевичем Аном.

Шарковщинские офицеры учредили кубок «Лучшему бойцу турнира!» и вручили его Егору Райчёнку. В активе Егора победы за явным преимуществом в трех поединках и демонстрация сложной, эффективной техники и тактики таэквондо в сочетании с бойцовским напором.

Еще один кубок «За волю к победе!» офицеры вручили Виолетте Жменчуровской. Виолетта является победительницей первенства Витебской области 2019 года среди младших кадеток. А на этом турнире демонстрировала такую красивую, яркую, зрелищную и волевую борьбу, что смогла выиграть даже у мальчишек.

Призами от Шарковщинского районного общественного объединения «Белорусский союз офицеров» были награждены еще одиннадцать юных таэквондоинов, ставших призерами турнира.

Медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! за высокие достижения в патриотическом воспитании молодежи и подготовке достойных защитников Отечества была отмечена и вся Шарковщинская школа таэквондо во главе с ее руководителем.

Директор Шарковщинской ДЮСШ Алексей Олегович Курачёнок вручил тренеру преподавателю по таэквондо Почетную грамоту управления спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, пропаганду здорового образа жизни.

Пройдя Шарковщинскую школу таэквондо, закалив свой характер и достигнув высоких результатов как в спорте так и по жизни, мастер спорта Республики Беларусь по таэквондо, индивидуальный предприниматель Вадим Рылов на этот турнир учредил свои собственные призы для того, чтобы поддержать мальчишек и девченок в их чемпионских стремлениях и прославлении нашего Шарковщинского края.

Этот прекрасный подарок получили победители турнира в своих весовых категориях: Яна Вязицкая, Виктория Демидова, Максим Лакотко, Жменчуровская Виолетта, Максим Котович, Яна Синица, Егор Райчёнок, Дарья Рогачевская, Станислав Манулик, Александр Филипёнок, Иван Хвецкович.

Специального приза от индивидуального предпринимателя Юлии Хрол, был удостоен Матвей Черненко, как самый юный участник этих зрелищных баталий.

Хороший заряд положительных эмоций на этом празднике приобрели и родители вместе с бабушками и дедушками, близкими родственниками и друзьями наших юных таэквондоинов наблюдая за ходом поединков, радуясь, сопереживая и оценивая как выросли в волевом плане, интеллектуальном (не зря же таэквондо называют еще — шахматы ногами), и конечно же в развитии физических качеств их чада. Обо всем этом говорили аплодисменты, звучавшие в полностью заполненном спортивном зале.

Подводя итоги турнира, думаю можно с уверенностью сказать, что перенимая все самое лучшее от старших поколений, наши юные таэквондоины будут достойно строить наше будущее.

И. Иванов,

председатель совета первичной организации «Белорусская федерация таэквондо» Шарковщинского района, тренер-преподаватель по спорту, обладатель черного пояса 3-го дана.