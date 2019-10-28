Белорусские футболисты выиграли первый Евразийский юношеский турнир

Источник материала: Газета Авангард





29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «Академия-РГУОР-2003» ассоциации «Белорусская федерация футбола» стала победителем первого Евразийского юношеского турнира (U-17), проходившего в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе соревнований воспитанники футбольной академии АБФФ победили юношескую сборную Ливана — 2:1 и команду Кронштадтского района Санкт-Петербурга — 4:1, а также сыграли вничью с московским ФК ФШМ — 2:2. В полуфинале белорусы были сильнее сверстников из таджикской команды «ОРЗУ-2026» — 2:0, а в решающем поединке одолели в серии послематчевых пенальти казахстанский «Кайрат» из Алматы — 5:3 (основное время — 0:0). По итогам турнира белорус Иван Хвалко был признан лучшим защитником.

В соревнованиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 16 юношеских команд из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Китая, Ливана, Сирии и Таджикистана.-0-