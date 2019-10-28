ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские футболисты выиграли первый Евразийский юношеский турнир

29.10.2019 — Новости Спорта | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Белорусские футболисты выиграли первый Евразийский юношеский турнир

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «Академия-РГУОР-2003» ассоциации «Белорусская федерация футбола» стала победителем первого Евразийского юношеского турнира (U-17), проходившего в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе соревнований воспитанники футбольной академии АБФФ победили юношескую сборную Ливана — 2:1 и команду Кронштадтского района Санкт-Петербурга — 4:1, а также сыграли вничью с московским ФК ФШМ — 2:2. В полуфинале белорусы были сильнее сверстников из таджикской команды «ОРЗУ-2026» — 2:0, а в решающем поединке одолели в серии послематчевых пенальти казахстанский «Кайрат» из Алматы — 5:3 (основное время — 0:0). По итогам турнира белорус Иван Хвалко был признан лучшим защитником.

В соревнованиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 16 юношеских команд из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Китая, Ливана, Сирии и Таджикистана.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Академия-РГУОР-2003" ассоциации "Белорусская федерация футбола" стала победителем первого Евразийского...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Юность» принимает «Динамо-Молодечно», «Гомель» – «Неман»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика