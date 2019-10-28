Сборная Беларуси пополнится иностранным смазчиком

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская сервисная группа пополняется иностранным специалистом, сообщает журналист Руслан Васильев.

«Белорусская сервисная группа пополняется иностранным специалистом, имеющим хорошие производственные связи с «фирмачами». Пока еще преждевременно раскрывать его инкогнито. Но наше сотрудничество по смазке, простите за каламбур, «на мази» и, в принципе, уже осуществляется.

Причем это действительно известный мастер, который еще и женат на популярной биатлонистке, известной не только своими завидными внешними данными, но и добивавшейся успехов в гонках Кубка мира. Кстати, сразу надо отметить, что легионер не будет шефом белорусской бригады, входя в нее на паритетных, товарищеских условиях», – написал Васильев.