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Сборная Беларуси пополнится иностранным смазчиком
29.10.2019 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская сервисная группа пополняется иностранным специалистом, сообщает журналист Руслан Васильев.
«Белорусская сервисная группа пополняется иностранным специалистом, имеющим хорошие производственные связи с «фирмачами». Пока еще преждевременно раскрывать его инкогнито. Но наше сотрудничество по смазке, простите за каламбур, «на мази» и, в принципе, уже осуществляется.
Причем это действительно известный мастер, который еще и женат на популярной биатлонистке, известной не только своими завидными внешними данными, но и добивавшейся успехов в гонках Кубка мира. Кстати, сразу надо отметить, что легионер не будет шефом белорусской бригады, входя в нее на паритетных, товарищеских условиях», – написал Васильев.
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Белорусская сервисная группа пополняется иностранным специалистом, сообщает журналист Руслан Васильев.
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