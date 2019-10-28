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Итоговый турнир WTA. Парный разряд
29.10.2019 14:59 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTТакже в красной группе, но в парном разряде второй матч завтра проведут наша Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Белорусско-бельгийский дуэт встретится с тандемом из Тайваня Чань Хао-Чинь - Латиша Чань. Обе пары, к слову, уступили в первых матчах. В 11 утра прямая трансляция
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Также в красной группе, но в парном разряде второй матч завтра проведут наша Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Белорусско-бельгийский дуэт встретится с тандемом из...
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