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Михаил Грабовский: «С президентом играть очень приятно: он понимает хоккей — это видно сразу»
29.10.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский похвалил президента Беларуси Александра Лукашенко за хорошее понимание хоккея.
- Долго тренировались с командой (президента – Прим) перед стартом сезона?
– Я тренировался, но не с этой командой. Готовился в роли тренера на тренировке. Катался.
- Но даже здесь, на льду, чувствуется какой-то контакт, взаимодействие.
– Наверное, когда мысли есть у хоккеистов. Тем более с президентом играть очень приятно: он понимает хоккей — это видно сразу. Поэтому осталось только подстроиться, открыться, – сказал Грабовский в эфире «
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский похвалил президента Беларуси Александра Лукашенко за хорошее понимание хоккея.
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