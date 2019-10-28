Михаил Грабовский: «С президентом играть очень приятно: он понимает хоккей — это видно сразу»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский похвалил президента Беларуси Александра Лукашенко за хорошее понимание хоккея.

- Долго тренировались с командой (президента – Прим) перед стартом сезона?

– Я тренировался, но не с этой командой. Готовился в роли тренера на тренировке. Катался.

- Но даже здесь, на льду, чувствуется какой-то контакт, взаимодействие.

– Наверное, когда мысли есть у хоккеистов. Тем более с президентом играть очень приятно: он понимает хоккей — это видно сразу. Поэтому осталось только подстроиться, открыться, – сказал Грабовский в эфире « Беларусь 5 »

Грабовский вернулся на лед: помог Лукашенко победить (сделал три ассиста) и похвалил умный хоккей