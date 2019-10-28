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На матче «Динамо» Брест – «Шахтер» ожидается аншлаг

29.10.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер». Игра состоится 3 ноября (18:00). На встрече ожидается аншлаг. Проданы все билеты.

Отметим, что ОСК «Брестский» вмещает 10169 зрителей.

«Динамо» идет на первом месте в чемпионате. «Шахтер» отстает от лидера на 12 очков.

 
Теги: Брест
 
 
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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест примет «Шахтер».
 
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