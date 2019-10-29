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НБА. «Майами» примет «Атланту», «Денвер» – «Даллас», «Лейкерс» – «Мемфис»
29.10.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Майами» примет «Атланту», «Денвер» – «Даллас», «Лейкерс» – «Мемфис».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
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