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НБА. «Майами» примет «Атланту», «Денвер» – «Даллас», «Лейкерс» – «Мемфис»

29.10.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

«Майами» примет «Атланту», «Денвер» – «Даллас», «Лейкерс» – «Мемфис».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Атланта 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27)
Дата проведения
30 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Даллас 101:104 (4 четверть)
Дата проведения
30 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Мемфис 25:27 (1 четверть)
Дата проведения
30 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
 
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