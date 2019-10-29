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НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» сыграют с «Тампой»

29.10.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Сан-Хосе 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Пастрняк (Бержерон)
2:0 – 17 Крейчи (Маршанд, Крюг)
2:1 – 21 Бернс (Гертл, Карлссон)
3:1 – 25 Койл (Крейчи, Хейнен)
4:1 – 28 Вагнер (Бэкес)
5:1 – 36 Карло (Хара, Вагнер)

 

Каролина – Калгари 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Линдхольм (Хэмоник, Годро)
1:1 – 49 Свечников (Валльмарк)
2:1 – 52 Свечников (Терявяйнен, Хэмилтон)

 

Питтсбург – Филадельфия 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Шульц (Кагун)
2:0 – 8 Симон (Кросби)
3:0 – 8 Макканн (Раст, Кагун)
4:0 – 14 Кросби (Летанг, Симон)
5:0 – 36 Генцел (Симон, Кросби)
6:0 – 37 Астон-Риз (Танев, Джонсон)
6:1 – 41 Линдблум (Гостисбеер, Кутюрье)
7:1 – 59 Кагун (Бьюгстэд, Хернквист)

 

Торонто – Вашингтон 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Юнссон (Мэттьюс)
1:1 – 10 Карлсон ( Бэкстрем, Овечкин)
1:2 – 27 Карлсон ( Бэкстрем, Овечкин)
2:2 – 39 Мэттьюс (Райлли, Бэрри)
3:2 – 41 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)
3:3 – 44 Овечкин ( Бэкстрем, Оши)
3:4 – 64 Овечкин (Врана, Орлов)

 

Детройт – Эдмонтон 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Ларкин (Бертуцци, Хиросе)
2:0 – 8 Немет (Боуи, Филппула)
2:1 – 52 Драйзайтль (Макдэвид)
3:1 – 59 Гронек (Ларкин)

 

Рейнджерс – Тампа-Бэй 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Дата проведения
30 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Кучеров (Стэмкос, Пойнт)
1:1 – 29 Какко (Панарин, Строум)
2:1 – 52 Хитил (Бучневич)
3:1 – 57 Фокс (Линдгрен, Крайдер)
4:1 – 59 Строум ()

 

Нэшвилл – Чикаго 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
30 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Бонино (Смит, Грималди)
2:0 – 29 Бонино (Фаббро, Грималди)
3:0 – 43 Бонино (Смит, Грималди)

 

Даллас – Миннесота 6:3 (3 период)
Дата проведения
30 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Цукер (Э.Стаал)
0:2 – 17 Э.Стаал (Хант, Зукарелло-Асен)
0:3 – 34 Сутер (Цукер, Сперджен)
1:3 – 39 Радулов (Федун, Сегин)
2:3 – 44 Хинтц (Павелски, Радулов)
3:3 – 49 Павелски ()
4:3 – 51 Радулов (Олексяк, Хейсканен)
5:3 – 58 Сегин (Бенн)
6:3 – 59 Радулов ()

 

Анахайм – Виннипег 2:2 (2 период)
Дата проведения
30 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Элерс (Пулмэн, Рословик)
1:1 – 10 Фаулер (дель Зотто, Сильверберг)
1:2 – 12 Уилер ()
2:2 – 20 Гецлаф (Комтуа)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
Ссылка на источник 57
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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