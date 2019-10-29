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Михаил Грабовский: «Сейчас происходит омоложение «Динамо». На мой взгляд, эта команда гораздо больше готова побеждать в каждом матче»
29.10.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо»
– Страшно спрашивать, но можно ли
– Шейн Принс приехал – он сам из Нью-Йорка – и говорит: «Ого, город у вас классный!» У нас просто маленький Нью-Йорк. Понятно, что Нью-Йорк – это глобальный центр. Но Минск хорошо себя показывает, когда погода хорошая – здесь здорово весной, летом, осенью. Зимой, наверное, будет серо и грустно, но это везде так.
Минск принимает столько мероприятий: и
– Расскажите о «Динамо» на старте
– Начало интересное. Все связано с новым движением «Динамо»: с новым логотипом, новой стратегией клуба. Начало сезона получилось загруженным, много переживаний и стресса. Сейчас происходит омоложение команды, какие-то принципы комплектования меняются. На мой взгляд, эта команда гораздо больше готова побеждать в каждом матче и радовать болельщиков красивым хоккеем.
Обидно, что мы где-то отдали очки, которые должны были забирать. Но где-то и нам повезло. Со
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Михаил Грабовский: «Сейчас происходит омоложение «Динамо». На мой взгляд, эта команда гораздо больше готова побеждать в каждом матче»
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский оценил игру своих подопечных на старте чемпионата.
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