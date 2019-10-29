Михаил Грабовский: «Сейчас происходит омоложение «Динамо». На мой взгляд, эта команда гораздо больше готова побеждать в каждом матче»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» оценил игру своих подопечных на старте чемпионата.

– Страшно спрашивать, но можно ли сравнивать с Нью-Йорком?

– Шейн Принс приехал – он сам из Нью-Йорка – и говорит: «Ого, город у вас классный!» У нас просто маленький Нью-Йорк. Понятно, что Нью-Йорк – это глобальный центр. Но Минск хорошо себя показывает, когда погода хорошая – здесь здорово весной, летом, осенью. Зимой, наверное, будет серо и грустно, но это везде так.

Минск принимает столько мероприятий: и игры, и легкоатлетический матч Европа – США. Минск способен принять что угодно. Поэтому нам и дали право проводить чемпионат мира по хоккею в 2021.

– Расскажите о «Динамо» на старте .

– Начало интересное. Все связано с новым движением «Динамо»: с новым логотипом, новой стратегией клуба. Начало сезона получилось загруженным, много переживаний и стресса. Сейчас происходит омоложение команды, какие-то принципы комплектования меняются. На мой взгляд, эта команда гораздо больше готова побеждать в каждом матче и радовать болельщиков красивым хоккеем.

Обидно, что мы где-то отдали очки, которые должны были забирать. Но где-то и нам повезло. Со на последних минутах могли упустить победу, но вовремя забили, а вратарь сыграл отлично. Весь сезон впереди. Ребята стараются в каждом матче, это факт, – цитирует Грабовского пресс-служба клуба со ссылкой на журнал On Air .