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Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Вальядолид», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», «Барселона» – с «Вальядолидом».
«Валенсия» встретится с «Севильей», «Реал» примет «Леганес».
Чемпионат Испании
11-й тур
- Дата проведения
-
29 октября, 21.00, «Мендисорроса»
- Голы:
-
0:1 –
70 Мората,
1:1 –
83 Лукас Перес.
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Магальян, Дуарте, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Вакасо (Берк, 75), Риоха (Пере Понс, 68), Хоселу (Пина, 88), Лукас Перес.
Атлетико –
Облак, Арьяс, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль, Эррера (Мората, 60), Льоренте (Томас, 46), Лемар, Диего Коста (Коке, 70), Корреа.
- Предупреждения:
-
Льоренте
(16), Вакасо
(29), Лагуардиа
(61), Фелипе
(75), Ману Гарсия
(89), Эрмосо
(89).
- Дата проведения
-
29 октября, 23.15, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
2 Лангле,
1:1 –
15 Оливас,
2:1 –
29 Видаль,
3:1 –
34 Месси,
4:1 –
75 Месси,
5:1 –
77 Суарес.
Барселона –
тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Серджи Роберто, 78), Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60), Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63).
Вальядолид –
Масип, Хоакин Фернандес, Оливас, Барба, Порро, Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Начо Мартинес (Салису, 32), Плано (Унал, 66), Гвардиола, Вальдо Рубио.
- Предупреждения:
-
Хоакин Фернандес
(45), Гвардиола
(68), Мичел
(79).
- Дата проведения
-
31 октября, 21.00, «Ипуруа»
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», «Барселона» – с «Вальядолидом».
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