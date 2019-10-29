ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Вальядолид», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» 

29.10.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», «Барселона» – с «Вальядолидом».

«Валенсия» встретится с «Севильей», «Реал» примет «Леганес».

Чемпионат Испании

11-й тур

Алавес – Атлетико 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 70 Мората, 1:1 – 83 Лукас Перес.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Магальян, Дуарте, Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Вакасо (Берк, 75), Риоха (Пере Понс, 68), Хоселу (Пина, 88), Лукас Перес.
АтлетикоОблак, Арьяс, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль, Эррера (Мората, 60), Льоренте (Томас, 46), Лемар, Диего Коста (Коке, 70), Корреа.
Предупреждения:
Льоренте (16), Вакасо (29), Лагуардиа (61), Фелипе (75), Ману Гарсия (89), Эрмосо (89).

 

Барселона – Вальядолид 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
29 октября, 23.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Лангле, 1:1 – 15 Оливас, 2:1 – 29 Видаль, 3:1 – 34 Месси, 4:1 – 75 Месси, 5:1 – 77 Суарес.
Барселонатер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Серджи Роберто, 78), Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60), Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63).
ВальядолидМасип, Хоакин Фернандес, Оливас, Барба, Порро, Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Начо Мартинес (Салису, 32), Плано (Унал, 66), Гвардиола, Вальдо Рубио.
Предупреждения:
Хоакин Фернандес (45), Гвардиола (68), Мичел (79).

 

Валенсия – Севилья
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Леванте
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Эспаньол
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Сельта
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Леганес
Дата проведения
30 октября, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Вильярреал
Дата проведения
31 октября, 21.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Осасуна
Дата проведения
31 октября, 21.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Гранада
Дата проведения
31 октября, 23.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», «Барселона» – с «Вальядолидом».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Грабовский: «Сейчас происходит омоложение «Динамо». На мой взгляд, эта команда гораздо больше готова побеждать в каждом матче»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика