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The Insider сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на чиновников ФИФА при выборах страны-хозяйки ЧМ

30.10.2019 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

The Insider со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.

Источник опубликовал фрагменты взломанной переписки экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, согласно которым заместитель гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Александр Джорджадзе в марте 2010 года якобы направил троим адресатам – Капкову, Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику – письмо с темой «досье на чиновников ФИФА».

The Insider утверждает, что получил оригинал прикрепленного файла. По данным источника, в документе «исполком-ФИФА_Шувалову.doc» содержалось досье на каждого члена исполкома ФИФА. Там же объяснялось, какими методами можно добиться их расположения при выборах страны-хозяйки чемпионата мира.

В частности, в опубликованных документах отмечается, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за «щедрое вознаграждение консультационных услуг» его советника. В другом документе была указана сумма в размере 3 миллионов евро плюс еще 1,5 млн в случае победы. На Мишеля Платини можно оказать «воздействие через крупных коммерческих партнеров УЕФА».

Согласно досье, киприот Мариос Лефкаритис «склонен согласиться отдать свой голос за 1-1,5 млн евро», Ворави Макуди из Таиланда также готов согласиться на финансовое вознаграждение, а среди вариантов воздействия на британца Джеффа Томпсона отмечаются «ценные подарки жене».

Помимо этого, предлагалось договориться о финансовом вознаграждении с представителями Океании (Рейнальдом Темари) и Африки (Иссой Хаяту, Амосом Адаму, Жаком Анума).

На Чака Блейзера из США можно было выйти через его возможное знакомство с Романом Абрамовичем, говорится в опубликованном материале.

В другом документе из переписки отмечается, что России для победы на выборах страны-хозяйки ЧМ «необходимо установить контакт с доверенными лицами членов Исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов Исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами».

С документами можно ознакомиться на сайте The Insider.

Россия получила право провести ЧМ-2018 по итогам голосования 2 декабря 2010 года в Цюрихе, одержав победу во 2-м туре.

 
Теги: знакомства
 
 
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The Insider со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где...
 
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