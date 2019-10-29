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Чемпионат Беларуси. Перенесенные матчи. БАТЭ в гостях у «Дняпро», «Славия» принимает минское «Динамо»
30.10.2019 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройду два перенесенных матча 16 тура чемпионата Беларуси.
Чемпионат Беларуси
Перенесенные матчи 16 тура
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Чемпионат Беларуси. Перенесенные матчи. БАТЭ в гостях у «Дняпро», «Славия» принимает минское «Динамо»
Сегодня пройду два перенесенных матча 16 тура чемпионата Беларуси.
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