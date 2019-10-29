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Олимп Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА принимает «Уфу», «Зенит» против «Томи»
30.10.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/8 финала Олимп Кубок России ЦСКА играет дома с «Уфой», «Зенит» – с «Томью», в четверг «Спартак» принимает «Ростов».
Олимп Кубок России
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1/8 финала Олимп Кубок России ЦСКА играет дома с «Уфой», «Зенит» – с «Томью», в четверг «Спартак» принимает «Ростов».
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