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Олимп Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА принимает «Уфу», «Зенит» против «Томи»

30.10.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/8 финала Олимп Кубок России ЦСКА играет дома с «Уфой», «Зенит» – с «Томью», в четверг «Спартак» принимает «Ростов».

Олимп Кубок России

1/8 финала

Урал – Арсенал Тула
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – Луч
Дата проведения
30 октября, 18.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Уфа
Дата проведения
30 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Нижний Новгород – Шинник
Дата проведения
30 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Зенит – Томь
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Оренбург – Химки
Дата проведения
31 октября, 16.00, «Газовик»
Онлайн матча

 

Спартак – Ростов
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Открытие Арена»
Онлайн матча

 

Торпедо – Балтика
Дата проведения
31 октября, 19.30, «стадион им. Э.А. Стрельцова»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 1/8 финала Олимп Кубок России ЦСКА играет дома с «Уфой», «Зенит» – с «Томью», в четверг «Спартак» принимает «Ростов».
 
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