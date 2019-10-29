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Никуленков об уходе из БГК: «Обидно слышать неадекватные обвинения горе-болельщиков: мол, Никуленков, Шилович – предатели»
30.10.2019 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок СКА Дмитрий Никуленков рассказал о причинах своего ухода из БГК и ответил болельщикам, которые называют его предателем.
«Да, ситуация сложилась странная. В нынешнем межсезонье почти аналогично поступили с Сергеем Шиловичем, который хотел остаться. Если обо мне – не сложились личные отношения со спортивным директором БГК Павлом Башкиным. Подозреваю, в этом причина разрыва. Впрочем, это сугубо моя версия. Наверное, в Бресте мы так и не стали своими. Хотя сколько мы оставили на берегах Буга души, борьбы, здоровья…
Что ж, теперь в СКА много экс-мешковцев: Серега Шилович, Денис Рутенко, Леша Ушал, Дима Камышик, я… Андрей Крайнов опять же. Само собой, для меня сейчас каждая результативная передача, каждый гол в поединках с мешковцами – принципиальны. Мы не скрываем, что заряжены выиграть чемпионат, для этого и остались в Беларуси.
Обидно еще и то, что доводится слышать от некоторых горе-болельщиков неадекватные обвинения. Мол, Никуленков, Шилович ъ предатели. Когда мы в форме БГК рубились до хруста костей со СКА – кем были? А теперь я получаю какие-то личные сообщения с посылом: какой же Никуленков, м-м… нехороший человек, потому что так плохо относится к БГК. По этой логике я должен выходить на площадку, танцевать балет и обниматься с главными соперниками? Этого не будет. Я – игрок СКА, капитан. И отдам для победы все. Как делал в каждом своем клубе», – сказал Никуленков в интервью
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Никуленков об уходе из БГК: «Обидно слышать неадекватные обвинения горе-болельщиков: мол, Никуленков, Шилович – предатели»
Игрок СКА Дмитрий НикШиловиуленков рассказал о причинах своего ухода из БГК и ответил болельщикам, которые называют его предателем.
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