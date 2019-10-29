Никуленков об уходе из БГК: «Обидно слышать неадекватные обвинения горе-болельщиков: мол, Никуленков, Шилович – предатели»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок СКА Дмитрий Никуленков рассказал о причинах своего ухода из БГК и ответил болельщикам, которые называют его предателем.

«Да, ситуация сложилась странная. В нынешнем межсезонье почти аналогично поступили с Сергеем Шиловичем, который хотел остаться. Если обо мне – не сложились личные отношения со спортивным директором БГК Павлом Башкиным. Подозреваю, в этом причина разрыва. Впрочем, это сугубо моя версия. Наверное, в Бресте мы так и не стали своими. Хотя сколько мы оставили на берегах Буга души, борьбы, здоровья…

Что ж, теперь в СКА много экс-мешковцев: Серега Шилович, Денис Рутенко, Леша Ушал, Дима Камышик, я… Андрей Крайнов опять же. Само собой, для меня сейчас каждая результативная передача, каждый гол в поединках с мешковцами – принципиальны. Мы не скрываем, что заряжены выиграть чемпионат, для этого и остались в Беларуси.

Обидно еще и то, что доводится слышать от некоторых горе-болельщиков неадекватные обвинения. Мол, Никуленков, Шилович ъ предатели. Когда мы в форме БГК рубились до хруста костей со СКА – кем были? А теперь я получаю какие-то личные сообщения с посылом: какой же Никуленков, м-м… нехороший человек, потому что так плохо относится к БГК. По этой логике я должен выходить на площадку, танцевать балет и обниматься с главными соперниками? Этого не будет. Я – игрок СКА, капитан. И отдам для победы все. Как делал в каждом своем клубе», – сказал Никуленков в интервью «БелГазете» .