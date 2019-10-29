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Арина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс играют с сестрами Латишей и Хаоцин Чжань
30.10.2019 12:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАрина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс в эти минуты во втором своем поединке Красной группы Итогового теннисного турнира года сражаются с представителями Китайского Тайбэя - сестрами Латишей и Хаоцин Чжань. В первом сете идет тайбрейк, прямая трансляция встречи на
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Арина Соболенко в тандеме с Элизе Мертенс в эти минуты во втором своем поединке Красной группы Итогового теннисного турнира года сражаются с представителями...
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