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"Интер" вышел на первое место серии А

30.10.2019 11:53 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На верхнюю строку накануне шагнул "Интер". "Нерадзурри" в гостях сильнее "Брешии" 2:1. Лукаку забил победный гол. Ювентус сегодня может вернуться на первую строку - для этого дома нужно обыграть "Дженоа".
 
 
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На верхнюю строку накануне шагнул "Интер". "Нерадзурри" в гостях сильнее "Брешии" 2:1. Лукаку забил победный гол. Ювентус сегодня может вернуться на первую строку - для...
 
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