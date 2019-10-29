Александр Цвечковский: «В переписи – беларуская мова. В эфире – русский язык»

Источник материала: Tribuna.com

Известный комментатор Александр Цвечковский ответил на «БелГазеты» на блиц вопросов и рассказал о том, как начинал карьеру комментатора, работая матчи на белорусском языке.

– Предположительное количество твоих эфиров?

– Шутишь? Уйма возможных топ-турниров, пять Олимпиад, не считая рядовых репортажей… Это не поддается счету.

– Футбол или хоккей?

– Все-таки хоккей. В нем больше азарта, динамики. Кроме того, им занимается мой сын. Любимая команда? «Юность-2006».

– Любимый комментатор Александра Цвечковского.

– Импонирует манера россиянина Федотова. Из белорусских – очень нравится работа тандема Дмитрий Герчиков – Алексей Пынтиков. Большие профессионалы баскетбольного репортажа.

– Телеканал «Культура» или НТВ?

– Ни то, ни другое. Предпочитаю хороший фильм.

– Русский язык или беларуская мова?

– В переписи – мова. В эфире – русский язык. На нем мой репортаж будет глубже, корректнее, натуральнее. Хотя мову очень уважаю и люблю. И начинал карьеру на ней – комментировал чемпионат мира-2002 с Пашей Барановым именно по-белорусски, – цитирует Цвечковского «БелГазета».

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