Гроть о травме Пулккинена: «В прошлом сезоне у него, кажется, были проблемы другого плана. Это не хрустальность»

Источник материала: Tribuna.com

Эксперт и комментатор телеканала «Беларусь 5» Денис Гроть высказался об очередной травме нападающего .

«Знаете, когда шайбы летают со скоростью за 100 километров и попадают в конек, хорошо, если это будет только ушиб. От такого никто не застрахован. В прошлом сезоне у него, кажется, были проблемы другого плана. Это не хрустальность.

У любого игрока может быть травма. Тот же Павлович сейчас играет в маске. По-моему, в него попала шайба. От этого никто не застрахован. Можно неудачно упасть на борт и получить травму плеча. В матче с Ригой так неудачно упал Еременко. Там был такой силовой прием, что он чуть ли не головой упал.

У нас сейчас большой лазарет. Не от хорошей жизни Павлович играет в обороне. В то же время у нас есть защитники, но, значит, Вудкрофт считает, что Павлович может сыграть не хуже их. По большому счету, это упрек защитникам. Если брать последний матч, Павлович пол-игры провел в защите, а вторую половину – в нападении.

Здесь тоже нужно переключаться с одних функций на другие. Ошибки в защите более очевидны. Нападающий может потерять шайбу – это будет не так видно. А если ты защитник и ошибся в чужой зоне или тебя обкатывают, то получается выход 2 в 1 или 1 в 0. Если еще и пропустили гол, это запоминается. У защитника спросят, почему так получилось», – сказал Гроть.

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