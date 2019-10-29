Источник материала: Единство

В четверг, 14 ноября, состоится контрольная встреча со словаками, во вторник, 19-го, надлежит мериться силами со сверстниками из Гибралтара в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (U-21).

В расширенном составе команды, ведомой Сергеем Яромко, - 26 футболистов. В том числе и пятеро представителей БАТЭ: вратарь Александр Свирский, защитник Владислав Малькевич и опорник Максим Мякиш, а также центрбек Артем Шкурдюк и нападающий Владислав Мухамедов, которые выступают на правах аренды за "Энергетик"-БГУ и "Смолевичи" соответственно.

Окончательный список из 23 игроков определится 11 ноября.