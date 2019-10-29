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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд
30.10.2019 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Это поражение стало 9-м подряд для команды Крэйга Вудкрофта.
Напомним, самая продолжительная серия поражений у «Динамо» состоялась в прошлом сезоне, тогда «зубры» проиграли 11 игр подряд.
Следующие 2 игры «Динамо» проведет на выезде против «Металлуга» (1 ноября) и «Салавата Юлаева» (3 ноября).
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Трактору» (1:4).
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