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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд

30.10.2019 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Трактору» (1:4).

Это поражение стало 9-м подряд для команды Крэйга Вудкрофта.

Напомним, самая продолжительная серия поражений у «Динамо» состоялась в прошлом сезоне, тогда «зубры» проиграли 11 игр подряд.

Следующие 2 игры «Динамо» проведет на выезде против «Металлуга» (1 ноября) и «Салавата Юлаева» (3 ноября).

Таблица КХЛ

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Трактору» (1:4).
 
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