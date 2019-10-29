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Крэйг Вудкрофт: «Из позитивных моментов можно отметить, что сегодня большой айстайм получили молодые ребята»

30.10.2019 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Трактором» (1:4), сообщает пресс-служба «зубров».

«Поздравляю Петериса и его команду. Думаю, сегодня мы вышли на игру немного пассивно и не показывали должного желания прервать затянувшуюся серию поражений. Давали слишком много свободы и пространства игрокам «Трактора», благодаря этому они могли чувствовать себя комфортно на льду.

Мы поговорили с командой об этом в перерыве. Второй период был намного лучше, но мы стали жертвой слишком мягкой игры на пятачке перед своими воротами. Ты не можешь позволить себе так играть в этой лиге. Хорошие игроки умеют реализовывать моменты на пятачке. Это и произошло сегодня. Две пропущенные шайбы во втором периоде очень больно ударили по команде. В третьем периоде мы много времени проводили в атаке, оказывали серьезное давление на соперников, но тяжело постоянно догонять своих оппонентов.

Мы не слишком удачно сыграли в самой концовке игры, и «Трактор» забросил свою четвертую шайбу. В конце концов, сегодняшний матч мы сыграли недостаточно хорошо. Из позитивных моментов можно отметить, что сегодня большой айстайм получили молодые ребята, которые попали в состав из-за повреждений в нашей команде. Они действительно хорошо сыграли сегодня», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Трактором» (1:4), сообщает пресс-служба «зубров».
 
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