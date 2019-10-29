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Денис Гроть: «Вудкрофт еще не до конца поставил систему игры, которую хочет видеть от ребят»

30.10.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Эксперт и комментатор телеканала «Беларусь 5» Денис Гроть оценил действия Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера минского «Динамо».

«Мне кажется, сейчас будет глупо и неправильно снимать Вудкрофта. Он еще не до конца поставил систему игры, которую хочет видеть от ребят. В той же Суперлиге сборы проходили долго: можно было наладить игру, наиграть сочетания. А сейчас предсезонка уже не такая большая. По-моему, Вуйтек говорил, что нужно посидеть месяца два над тактикой, чтобы действия игроков довести до автоматизма.

Как по мне, у «Динамо» атакующий стиль, который нравится болельщикам. Но в то же время хотелось бы более надежно играть в обороне. Думаю, тренерский штаб это прекрасно понимает и хочет улучшений. Но, видимо, пока не все игроки четко понимают, что от них требуется. В то же время если сравнивать этот сезон с предыдущим, тот же Олег Евенко сильно добавил и выглядит намного лучше, в том числе и в понимании игры», – сказал Гроть.

«Вудкрофта снимать сейчас глупо». Эксперт канала «Беларусь 5» – о спаде лидеров и других проблемах «Динамо»

 
 
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Эксперт и комментатор телеканала «Беларусь 5» Денис Гроть оценил действия Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера минского «Динамо».
 
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