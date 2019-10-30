AHL. Шарангович не может набрать очки 9 матчей подряд

Источник материала: Tribuna.com

«Бингемптон Девилз», за который выступает белорусский форвард Егор Шарангович, уступил «Ютике Кометс» – 1:3. У проигравших 21-летний Шарангович снова выходил в центре третьего звена и нанес 3 броска.

В этом сезоне на его счету 0 очков в 9 матчах, при показателе полезности «-5».

Шарангович и Колячонок могут перейти в минское «Динамо»

В Северной Америке начался сезон хоккея. Белорусы на ведущих ролях в топовых канадских юниорках