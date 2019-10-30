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AHL. Шарангович не может набрать очки 9 матчей подряд
31.10.2019 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Бингемптон Девилз», за который выступает белорусский форвард Егор Шарангович, уступил «Ютике Кометс» – 1:3. У проигравших 21-летний Шарангович снова выходил в центре третьего звена и нанес 3 броска.
В этом сезоне на его счету 0 очков в 9 матчах, при показателе полезности «-5».
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«Бингемптон Девилз», за который выступает белорусский форвард Егор Шарангович, уступил «Ютике Кометс» – 1:3.
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