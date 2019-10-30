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Наши гимнастки вернулись с медалями с первенства Минской области!

31.10.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Гимнастки детско-юношеской спортивной школы Несвижского райисполкома вернулись

с первенства Минской области

по художественной гимнастике,

которое прошло в г. Слуцке с 15 по 17 октября.

Наши гимнастки вернулись с медалями с первенства Минской области!

В чемпионате участвовали 100 юных граций из разных областей. В нелегкой борьбе наши гимнастки, а именно Божена Гринкевич, Мария Семакова, Дарья Жук, Юлия Погодина, Анастасия Семак и Дарья Навроцкая завоевали золото в групповом выступлении. С 23 по 26 октября они представили Минскую область в групповом выступлении на первенстве Республики Беларусь в г. Бресте.

В личных выступлениях Мария Семакова вернулась с серебром, бронзу привезла Анастасия Семак. Гимнастки, занявшие призовые места, были награждены Дипломами главного управления спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета. К успешному выступлению девочек подготовила тренер-преподаватель второй квалификационной категории Татьяна Плотникова.

Анастасия ГЛОБАЖ,

заместитель директора государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа Несвижского

районного исполнительного комитета».

 


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Теги: Брест
 
 
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Гимнастки детско-юношеской спортивной школы Несвижского райисполкома вернулись с первенства Минской области по художественной гимнастике, которое прошло в г....
 
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