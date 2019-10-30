«Городейчата» — чемпионы Минщины!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — ребята 2005-2006 годов рождения — стали чемпионами Минской области сезона 2019 года среди ровесников.





Областной чемпионат в этой возрастной группе проходил с мая по октябрь. За чемпионское звание «городейчата» боролись с соперниками из ДЮСШ Березинского, Червенского, Крупского, Столбцовского, Пуховичского, Стародорожского и Логойского районов.

Команда под руководством тренеров Евгения Платуна и Дениса Коржика заняла 1 место, в 14 матчах одержав 13 побед, забив 109 голов и пропустив 18 (у серебряного призера соревнований — воспитанников ДЮСШ Березинского района — на счету 11 побед, 66 забитых и 27 пропущенных мячей).

Ольга МАРЧЕНКО.