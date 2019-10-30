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«Городейчата» — чемпионы Минщины!

31.10.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — ребята 2005-2006 годов рождения — стали чемпионами Минской области сезона 2019 года среди ровесников.

«Городейчата» — чемпионы Минщины!

Чемпионы Минской области по футболу-2019 среди юношей 2005-2006 годов рождения: верхний ряд — Иван Суховерх, Глеб Варкулевич, Вячеслав Сень, Александр Величко, Ярослав Бирюков, Максим Жабицкий, Вадим Хиневич; нижний ряд — Игорь Бутевич,
Никита Минец, Владислав Станкевич, Никита Лепетило, Максим Секержицкий,
Денис Карпович, Кирилл Слонский, Алексей Комлач и их тренеры Д.А. Коржик и Е.В. Платун

Областной чемпионат в этой возрастной группе проходил с мая по октябрь. За  чемпионское звание  «городейчата» боролись с соперниками из ДЮСШ Березинского, Червенского, Крупского, Столбцовского, Пуховичского, Стародорожского и Логойского районов.

Команда под руководством тренеров Евгения Платуна и Дениса Коржика заняла 1 место, в 14 матчах одержав  13 побед, забив 109 голов и пропустив 18 (у серебряного призера соревнований — воспитанников ДЮСШ Березинского района — на счету 11 побед, 66 забитых и 27 пропущенных мячей).

Ольга МАРЧЕНКО.


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Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — ребята 2005-2006 годов рождения — стали чемпионами Минской области сезона 2019 года среди ровесников.
 
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