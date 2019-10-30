2 ноября в ФСК «Несвиж» (Рудавка) состоится республиканский турнир по баскетболу памяти тренера А.В. Губарева среди ветеранов. Начало соревнований — в 11.00.
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В ФСК «Несвиж» состоится республиканский турнир по баскетболу памяти тренера А.В. Губарева среди ветеранов
31.10.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В ФСК «Несвиж» состоится республиканский турнир по баскетболу памяти тренера А.В. Губарева среди ветеранов
2 ноября в ФСК «Несвиж» (Рудавка) состоится республиканский турнир по баскетболу памяти тренера А.В. Губарева среди ветеранов. Начало соревнований —
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